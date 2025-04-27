4 مباريات في ختام تمهيدي دوري رجال اليد

تقام، اليوم، 4 مباريات، في ختام الدور التمهيدي لمسابقة دوري رجال اليد، وتحددت بالفعل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى، وهي: شباب الأهلي والشارقة ومليحة والنصر، وتحدد مباريات اليوم فقط ترتيب الفرق من الأول ولغاية الرابع، وكذلك الحال بالنسبة للفرق من الخامس ولغاية السابع، لتلعب في الدور النهائي للبطولة، وفق لوائحها آنفة الذكر.

ويحل فريق شباب الأهلي المتصدر برصيد 28 نقطة، ضيفاً على فريق الوحدة السابع برصيد 11 نقطة. ويستقبل فريق الشارقة الوصيف برصيد 27 نقطة، فريق الوصل السادس برصيد 16 نقطة، ويبقى تحديد المركزين الثالث والرابع محصوراً بنتيجة لقاء فريقي النصر الرابع برصيد 25 نقطة، وفريق دبا الحصن الخامس برصيد 21 نقطة، وفي حال فوز النصر، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل المركز الثالث، ويصبح المركز الرابع لفريق مليحة، الذي أنهى الدور التمهيدي برصيد 27 نقطة، ولن يتغير مركز دبا الحصن حتى لو حقق الفوز، حيث سيظل خامساً.