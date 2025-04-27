«أبيض اليد» ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة العربية

أسفرت قرعة منافسات البطولة العربية لكرة اليد العاشرة للرجال التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل، بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد «الأبيض» في المجموعة الثالثة، بجانب الكويت المستضيف والمغرب، بينما جاء منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب البحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والسعودية وتونس.

جاء ذلك خلال القرعة التي استضافتها مدينة الخبر السعودية وأقيمت بنظام الثلاث مجموعات، على أن يتأهل أول كل مجموعة بجانب أفضل ثاني إلى الدور قبل النهائي، ليقام بنظام خروج المغلوب، حيث حددت اللجنة الفنية مواجهات الدور قبل النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثالثة، بينما يلتقي بطل المجموعة الثانية مع أفضل ثانٍ.