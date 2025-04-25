قرعة كأس العرب لمنتخبات اليد غداً

تجرى في مدينة الخبر السعودية، غداً، مراسم قرعة بطولة كأس العرب العاشرة لمنتخبات الرجال لكرة اليد، التي تستضيفها الكويت، خلال الفترة من 4 حتى 12 مايو المقبل، بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، بمنطقة صباح السالم، بالتزامن مع أسبوع الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتشارك في البطولة 9 منتخبات، هي: الإمارات، الكويت، مصر، السعودية، البحرين، قطر، تونس، العراق والمغرب.

وسيتم إجراء القرعة وفق التصنيف في بطولة كأس العالم الأخيرة، وحسب لوائح الاتحاد العربي لكرة اليد، حيث سيتم تحديد عدد المجموعات قبل إجراء القرعة، حيث تنص اللائحة على إقامة البطولة من مجموعتين، إذا كان عدد المنتخبات المشاركة من 8 إلى 12 منتخباً.

وسيتم منح منتخب الكويت الفرصة لاختيار المجموعة التي سيخوض فيها منافسات الأدوار التمهيدية، حيث سيكون المستوى الأول للكويت المستضيف، ومنتخب مصر خامس العالم.

وهناك اتجاه إلى إقامة البطولة بنظام ثلاث مجموعات، يتأهل بطل كل مجموعة بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، خاصة أن البطولة تضم منتخبات كبيرة، وعلى مستوى عالٍ جداً، مثل منتخب مصر وتونس والمغرب والبحرين، والعديد من المنتخبات العربية، ما يضيف للبطولة ندية وتنافساً قوياً. ويتطلع «أبيض اليد» إلى تحقيق نتائج إيجابية، تسهم في تقدمه في التصنيف، قبل خوض منافسات كأس آسيا 2026، التي تستضيفها الكويت يناير المقبل.

وتعتبر البطولة بمثابة بروفة للمنتخبات العربية التي تسعى لتطوير مستواها، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد، المقرر لها يناير من العام المقبل في الكويت.