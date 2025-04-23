3 مباريات ساخنة في الدور التمهيدي لدوري اليد

تشهد الجولة الـ 11 بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، في السابعة من مساء اليوم، 3 مباريات، تحدد لدرجة كبير أصحاب المراكز الأربعة الأولى التي ستتأهل للدور النهائي للبطولة.

وتبرز للواجهة، مواجهة شباب الأهلي، وصيف البطولة، برصيد 25 نقطة، مع ضيفه الشارقة المتصدر برصيد 26 نقطة، ويتطلع فريق مليحة الثالث برصيد 24 نقطة، إلى العودة من معقل دبا الحصن بالفوز، ويستقبل فريق الوصل جاره وغريمه فريق النصر، في موقعة من العيار الثقيل، خاصة أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام فريق النصر، ليحجز مقعداً بالدور النهائي، كونه سيخوض المباراة برصيد 22 نقطة، وبالمركز الرابع، بينما الوصل يحتل السادس برصيد 15 نقطة.