اتحاد اليد يطبق تقنية "الفار" في المباريات الحاسمة والنهائيات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، بدء تطبيق تقنية الفيديو " الفار" في المباريات الحاسمة والنهائيات ، وذلك بالتعاون مع القنوات الرياضية الناقلة لمسابقات الاتحاد.

وقال عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، إن الاتحاد قام بتجربة هذه التقنية خلال كأس السوبر الإماراتي السعودي، والذي جمع بين شباب الأهلي والخليج، وانتهى بفوز الأخير، ولاقت التجربة نجاحا كبيرا بقيادة طاقم التحكيم العماني المكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي، الذي استعان بهذه التقنية بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة.

وأكد المحيربي أن فكرة تطبيق التقنية للمرة الأولى جاءت بالتعاون مع قناة دبي الرياضية والتي نقلت مباراة السوبر، لافتا إلى مساهمتها الكبيرة في إتاحة الفرصة للتأكد من الحالات التحكيمية الصعبة، وتحقيق الربط بين طاقم تحكيم الساحة وحكام الفار، حيث خصصت لها 3 كاميرات.

وأضاف أن نجاح التجربة في المرة الأولى شجع الاتحاد على تكرارها في المباريات الحاسمة والنهائيات ، حيث سيتم التواصل مع القنوات الناقلة للمباريات للتنسيق بشأن استخدامها.