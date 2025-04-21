ناشئو الشارقة أبطال دوري كرة اليد



تُوج فريق الشارقة «أ» بلقب بطولة الدوري العام لفئة الناشئين لكرة اليد، للموسم الحالي، عقب فوزه على فريق «المدام» بنتيجة 28-25، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت على ملعب نادي الشارقة الرياضي، ضمن ختام الدور النهائي من المسابقة، ليصل رصيد البطل إلى 23 نقطة، ويحل فريق المدام في المركز الثاني بـ 22 نقطة، وفريق الشارقة «ب» في المركز الثالث بـ 21 نقطة، وفريق نادي شباب الأهلي في المركز الرابع بـ 16 نقطة.

توج الأبطال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد كرة اليد، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، وسط فرحة من جماهير كرة اليد بالشارقة.

أقيمت المسابقة لهذا الموسم بمشاركة 14 فريقاً خلال الفترة من 19 أكتوبر الماضي ولغاية 20 أبريل الجاري، على مرحلتين؛ مرحلة الدور التمهيدي الذي قسمت فيه الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات وأقيم بنظام الدوري من دور واحد، ومرحلة الدور النهائي والذي صعدت إليه الفرق مرتبة حسب نتائجها في الدور التمهيدي إلى مجموعتين الأولى لتحديد المراكز من الأول إلى التاسع والثانية لتحديد المراكز من العاشر إلى الرابع عشر وأقيم بنظام الدوري من دور واحد.