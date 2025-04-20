دبا الحصن يهزم الوحدة بدوري رجال اليد



فاز فريق كرة اليد بنادي دبا الحصن على ضيفه فريق الوحدة بدوري رجال اليد بنتيجة 31/ 16 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة بالدور التمهيدي للبطولة، لم يجد فريق دبا الحصن صعوبة في تحقيق الفوز الذي حسمه مبكراً بنهاية الشوط الأول بالتقدم 15/ 9، بهذه النتيجة يصعد فريق دبا الحصن للمركز الرابع 24 نقطة، ويبقى الوحدة بالمركز السابع والأخير برصيد 11 نقطة، في حين، يتصدر فريق الشارقة الجدول بـ26 نقطة، وشباب الأهلي وصيفاً 25 نقطة، ومليحة ثالثاً بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن دبا الحصن الرابع، والنصر خامساً 22 نقطة، والوصل سادساً 15 نقطة، ولعبت جميع الأندية 10 جولات ما عدا فريق الوحدة لعب 11 جولة ولم يحقق أي فوز.