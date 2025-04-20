«عمومية اليد» تحيل مقترحات الأندية إلى ورشتي عمل

عُقدت الجمعية العمومية العادية رقم 38 عن عام 2024 لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد في الحادية عشرة والنصف من صباح أمس بمقر اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية بدبي، برئاسة الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس، وبحضور ممثلي 14 نادياً يمثلون أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق التصويت (كلباء، والبطائح، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد وشباب الأهلي، والشارقة، والظفرة، والعين، ومليحة، والمدام، والنصر، والوحدة، والوصل).

وقررت الجمعية العمومية إحالة مقترحات الأندية الواردة إلى الاتحاد في الموعد القانوني من أندية الشارقة والعين والوحدة والنصر للمناقشة الفنية في ورشتي عمل ينظمهما الاتحاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر الاتحاد، بحضور المهندس عاصم السعدني الخبير الفني للاتحاد مع مدربي الأندية الأعضاء.

وقد سادت مناقشات الجمعية العمومية لهذا العام روح الحوار وطرح أفكار جديدة تساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، والارتقاء بمستوى لعبة كرة اليد بالدولة.

وافتتح الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة أعضاء الجمعية العمومية وممثل وزارة الرياضة الدكتور محمد الكعبي.

وقام عدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، بحصر حضور السادة ممثلي الأندية الأعضاء للوقوف على صحة النصاب القانونية لانعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد والذي بلغت نسبته 100 %، حيث حضر 14 نادياً من أصل 14 نادياً عضواً عاملاً ممن يحق لهم التصويت ، ومن ثم تم استعراض تقارير اللجان الفنية، واعتماد الحساب الختامي.

اعتماد

واستهل ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، كلمته بتوجيه الشكر للأندية الأعضاء على كريم تعاونها مع الاتحاد خلال العام الماضي، ثم قام باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة من السادة الحضور، ثم عرض على الجمعية العمومية تقارير اللجان الفنية المتخصصة (الحكام – المسابقات – المنتخبات الوطنية - المدربين) عن العام 2024، والتي تضمنت خطة كل لجنة للموسم الرياضي القادم 2025. فيما كان اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد والذي انتهى في 31 ديسمبر 2024 آخر ملفات جدول أعمال عمومية اليد لهذا العام، ليشرع المجتمعون عقب ذلك في مناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء.

في ختام أعمال الجمعية العمومية وجه الدكتور نبيل محمد بن عاشور الشكر للمجتمعين، متمنياً لأسرة كرة اليد التوفيق في المرحلة القادمة، ثم قام ناصر سالم الحمادي باستفتاء الأعضاء على تعيين ثلاثة من الحاضرين لاعتماد ومراجعة محضر الاجتماع، حيث وقع الاختيار على ممثلي أندية العين والنصر والشارقة.