الخليج بطل سوبر اليد الإماراتي السعودي في نسخته الثانية



توج فريق الخليج السعودي بكأس سوبر اليد الإماراتي السعودي في نسخته الثانية، والذي أقيم على صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، مساء اليوم، عقب فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 31/26، شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً استمتع بالندية والإثارة طوال أحداث اللقاء.

توج فريق الخليج الفائز باللقب وشباب الأهلي الوصيف كلاً من: نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وحسن بن نصر هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، والمهندس علاء الهمل رئيس نادي الخليج، وعلي المحسن نائب الرئيس، بحضور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وعبدالسلام المحيربي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وناصر الحمادي الأمين العام، والعديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين.

كما تم تكريم الطاقم التحكيمي العُماني المكون من: خميس الوهيبي وعمر الشحي، وحكام الطاولة: خالد جمال، وعبدالله عمر الزبير، والمراقبين الفنيين: عبدالله خميس ومحمد ناصر، وسط أجواء احتفالية خليجية لأسرة كرة اليد.