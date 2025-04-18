شباب الأهلي يواجه الخليج السعودي في سوبر اليد الخليجي



تحتضن في الخامسة إلا ربع مساء غدٍ السبت صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي النسخة الثانية من بطولة سوبر اليد الإماراتي السعودي 2024 - 2025، والتي تجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه الخليج السعودي في لقاء يجمع بين بطلي السوبر في البلدين الشقيقين. وكانت النسخة الأولى للبطولة قد أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية الموسم الماضي، ونجح فريق الخليج بالفوز باللقب بنتيجة 27 - 25.

منح فوز «الفرسان» ببطولة السوبر الإماراتي على حساب فريق الشارقة تأهله لتمثيل الإمارات في النسخة السابعة من السوبر الإماراتي البحريني، والذي أقيم في البحرين فبراير الماضي، وكذلك السوبر الإماراتي السعودي بنسخته الثانية الذي سيقام غداً.

من جانبه، أكد التونسي وليد بن عمر، مدرب فريق شباب الأهلي، أن فريقه جاهز للقاء خصوصاً أنه سيقام على ملعبه وبين جماهيره، وسيدخل المباراة بطموحات وآمال تحقيق الفوز والتتويج بكأس النسخة الثانية للبطولة، موضحاً أن فريقه سيواجه فريقاً كبيراً بحجم الخليج السعودي صاحب الصولات والإنجازات الخليجية والآسيوية بساحات اللعبة.

وواصل.. العزيمة والإصرار لدى لاعبي شباب الأهلي موجودة وسط قناعة الجميع التمثيل المشرف لدولة الإمارات واللعبة، وأضاف: فريقنا مكتمل الصفوف والدليل تحقيق بطولة السوبر الإماراتي وكأس الاتحاد وكذلك المنافسة على صدارة جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات لليد، متمنياً أن يقدم الفريقان أداءً يرقى لطموحات الجميع ويعكس المستوى الفني الذي وصلت إليه اللعبة.

بدوره، قال ماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي: «نرحب بأشقائنا نادي الخليج السعودي ونتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، والسوبر الإماراتي السعودي بمثابة كأس المحبة بين البلدين الشقيقين، والهدف الرئيس أن يستمر الترابط بين الأجيال ليس فقط في المجال الرياضي، بل في كل المجالات والمكاسب كثيرة والكل فائز.

ويعوّل شباب الأهلي، على كوكبة من اللاعبين منهم: عيسى البناي، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحسن بن أنور، والمحترفين مصطفى أسامة، وريان بن محمود، إضافة إلى الدور المتميز لمشرف اللعبة خميس السويدي والإداري سلطان الطويلة.

على جانب آخر، أعرب عدد من لاعبي شباب الأهلي عن تفاؤلهم بتقديم مباراة ترقى لطموحاتهم بتحقيق الفوز في النسخة الثانية للبطولة، مع الجاهزية التامة لكافة عناصر الفريق مع الدور المتميز لإدارة النادي، التي وفرت كافة سبل النجاح للفريق هذا الموسم، وتكلل ذلك بتحقيق العديد من البطولات، موضحين أن الحدث بحد ذاته يعزز الترابط والتعاون الوثيق بين أبناء اللعبة بمنطقتنا الخليجية، متمنين أن يقدم الفريقان مباراة نهائية تعكس مكانة اللعبة بمنطقتنا الخليجية.

يدير لقاء السوبر طاقم التحكيم العُماني المكون من: خميس الوهيبي، وعمر الشحي، وعلى الطاولة: خالد جمال، وعبدالله عمر الزبير، والمراقبين الفنيين: عبدالله خميس ومحمد ناصر.