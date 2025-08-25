«يد الشارقة» يستعد لمونديال الأندية من الدوحة

غادرت بعثة كرة اليد بنادي الشارقة، أمس، متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكرها الخارجي الذي يمتد لغاية 29 من الشهر الجاري، ويلعب الفريق خلاله مباراتين وديتين مع نادي السالمية الكويتي، ويأتي المعسكر كمحطة أولى في تحضيرات الفريق للمشاركة في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2025»، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين، ويشارك الشارقة ممثلاً للدولة بعد تتويجه بلقب بطل آسيا للمرة الأولى بتاريخه، يترأس البعثة جاسم محمد مشرف كرة اليد عضو إدارة الألعاب الجماعية إلى جانب المدرب ماركوس والجهاز الفني المساعد والطبي وعلي حسين مدير الفريق و24 لاعباً.

وأكد جاسم محمد عبدالله، أن الفريق سيخوض برنامجاً تدريبياً مكثفاً خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسيلعب مباراتين وديتين لتحقيق المزيد من الانسجام بين صفوف اللاعبين والتعود على أسلوب المدرب الجديد وللوقوف على جاهزية كل العناصر كمحطة أولى من التحضيرات الجادة للمونديال.

وأضاف: سيعود الفريق إلى الإمارات لمواصلة الإعداد بتدريبات مكثفة تحت قيادة المدرب البرازيلي ماركوس (تاتا)، قبل خوض منافسات كأس الوطن خلال الفترة من 2 ولغاية 9 سبتمبر المقبل، كذلك سيكون هناك معسكر إعداد خارجي ثان في مصر يضع خلاله المدرب اللمسات الأخيرة على الفريق قبل الدخول في غمار مواجهات «السوبر جلوب».

وأردف: المشاركة أمام عمالقة اليد في العالم تتطلب المزيد من الجهد والإعداد للبطولة، وندرك أهمية التمثيل المشرف ليس لكرة اليد الإماراتية فحسب، بل لممثل بطل آسيا، نجاحنا نوفمبر الماضي في التتويج بلقب تاريخي أول على صعيد كرة اليد، تطلب الكثير من التضحيات والدعم، وتزداد التحديات في المهمة المقبلة، حين نواجه نخبة الأندية على العالم، كذلك ندرك مدى تحديات الفريق في موسمه الجديد في المنافسات المحلية والخارجية.