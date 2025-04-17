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كرة اليد

شباب الأهلي يتصدر رجال اليد

فائز بجبوج

اعتلى فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي قمة مسابقة دوري رجال رافعاً رصيده إلى 27 نقطة بعد تعادله مع مستضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 31 - 31، الذي رفع بدوره رصيده إلى 20 نقطة منحته المركز الخامس، في المباراة التي جاءت ضمن مؤجلات المسابقة وبختام الجولة العاشرة ضمن الدور التمهيدي للمسابقة.

وتراجع فريق اليد بنادي الشارقة للمركز الثاني برصيد 26 نقطة وحل فريق مليحة بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة والنصر رابعاً برصيد 22 نقطة والوصل سادساً برصيد 15 نقطة وفريق الوحدة سابعاً برصيد 10 نقاط.
وكانت لجنة المسابقات قد أجرت تعديلاً على الجدول نظراً لمشاركة المنتخبات الخارجية.