الشارقة يتوج بلقب دوري شباب اليد للموسم الثامن على التوالي

توج فريق نادي الشارقة بطلاً لمسابقة الدوري العام لفئة الشباب لدوري اليد للموسم الرياضي 2024 - 2025 بعد تعادله أمام فريق نادي الوصل بنتيجة 25-25 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة والأخيرة للمسابقة.

وتوج عدنان فرج الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس اللجنة القانونية، الشارقة بعد أن اختتم المسابقة متصدراً جدول الترتيب برصيد 13 نقطة هي حصيلة نقاطه في اللقاءات الأربعة التي جمعته بفرق الأندية (11 نقطة) بالإضافة إلى نقطتين تحصل عليهما نظير مباراتيه أمام المنتخب الوطني للناشئين والأشبال. وحل الوصل في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، والبطائح في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

حضر مراسم التتويج محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي.