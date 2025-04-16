الجمعية العمومية لاتحاد اليد تنعقد السبت

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة الدكتور نبيل محمد عاشور عن انعقاد الاجتماع العادي رقم 38 عن عام 2024 للجمعية العمومية لاتحاد اليد يوم السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات في المبنى الجديد للجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية.

ووجه الاتحاد الدعوة للأندية لحضور الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال، الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق واعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2024، واعتماد التقارير الفنية للاتحاد عن عام 2024، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وخطة عمل الاتحاد لعام 2025، ومناقشة الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء.