منتخب اليد الشاطئية يدشن مشواره في «الخليجية» بمواجهة عُمان



يدشن منتخب الإمارات لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الساعة التاسعة والنصف صباح السبت المقبل، بمواجهة المنتخب العماني صاحب الأرض والضيافة في النسخة الثالثة للدورة ضمن منافسات كرة اليد الشاطئية التي تحتضنها سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من 5 ولغاية 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة كرة اليد، اليوم، ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، لإجراء العديد من التدريبات لترسيخ عملية الانسجام بين اللاعبين وللدخول المبكر بأجواء البطولة.

من جانبه، أكد سلطان الطويلة إداري المنتخب، هناك 4 منتخبات خليجية تشارك بالمنافسات؛ وهي: الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وستقام المباريات بنظام الدوري الكامل، وسيلتقي منتخبنا في مباراته الثانية مع المنتخب السعودي الأحد المقبل، ويختتم مشواره بالدور الأول «الذهاب» للبطولة بمواجهة المنتخب البحريني الاثنين المقبل، ويعقبها يوم راحة لجميع الفرق وستنطلق مباريات الدور الثاني «الإياب» الأربعاء المقبل وتقام مبارياته على مدار ثلاثة أيام وسيحدد بنهايتها ترتيب المنتخبات الأربعة المشاركة بالبطولة الجمعة الموافق 11 أبريل المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب طارق إبراهيم البلوشي ومساعده العابد أشرف، وإداري المنتخب سلطان محمد الطويلة قد اختاروا 10 لاعبين من أصل 18 لاعباً ضمتهم القائمة الأولى للمنتخب، عقب ختام مرحلة الإعداد الداخلية في الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي، يضم وفد المنتخب إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين أخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن خالد حسين، 10 لاعبين وهم: مبارك الظنحاني، وأحمد بدر، وسعيد خلفان، محمد فرامز، راشد فرامز، بلال مال الله، أحمد محمد، ماجد مال الله عبيد، عادل محمد عباس، مروان يوسف، محمد مال الله.