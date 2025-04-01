منتخب اليد جاهز لـ«الألعاب الشاطئية الخليجية» بمسقط

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بعد غدٍ الخميس إلى سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحتضنها العاصمة مسقط خلال الفترة من 6 لغاية 11 أبريل الجاري.

وكان منتخبنا الوطني المكون من 17 لاعباً قد خضع لأربع حصص تدريبية، قبل حلول عيد الفطر المبارك، على ملعب الممزر بنادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر بدبي، تحت إشراف مدربه الوطني طارق إبراهيم البلوشي، بحضور سلطان الطويلة إداري المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية، استعداداً لهذا المحفل الخليجي.

وتشارك في منافسات البطولة الخليجية 4 منتخبات، وتقام مبارياتها بنظام الدوري الكامل، وسيخوض منتخبنا أولى مبارياته أمام المنتخب العماني في 5 أبريل الجاري، ثم مع السعودية 16 من الشهر ذاته، وتختتم مشوارها في الدور الأول أمام البحرين.

ووجه سلطان الطويلة، الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد اليد وللجنة الأولمبية الوطنية لإفساح المجال لمشاركة منتخبنا بهذا المحفل الخليجي، وتوفير متطلبات النجاح الذي ننشده خلال تمثيلنا لدولة الإمارات واللعبة، كذلك تحقيق الطموحات المنشودة. وكشف الطويلة، رغم أن الإعداد جاء متأخراً إلا أن عزيمة الشباب وروحهم العالية، والتي لمسناها خلال مراحل التدريب، تبعث على التفاؤل بتمثيل يرقى للطموحات بهذا الفريق الجديد بهذه اللعبة.

10 لاعبين

وكشف سلطان الطويلة أنه تم اختيار 10 لاعبين لتمثيل الإمارات في الدورة؛ وهم: مبارك الظنحاني، وأحمد بدر، وسعيد خلفان، محمد فرامز، راشد فرامز، وبلال مال الله، وأحمد محمد، وماجد مال الله، وعادل محمد، ومروان يوسف، ومحمد مال الله مليحه. ويرافقهم المدرب طارق إبراهيم ومساعده العابد أشرف محمد، وإداري المنتخب ومدير البعثة سلطان محمد الطويلة، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن خالد حسين.

يذكر أن البطولة الخليجية احتضنتها الإمارات على شاطئ الجميرا بدبي 2013، شهدت مشاركة أولى، ومن بعدها تم تشكيل منتخب جديد شارك في البطولة الآسيوية السادسة بمدينة بتايا التايلندية من 8 إلى 14 مايو 2017، وحصل منتخبنا على المركز السابع، ومن ثم البطولة الآسيوية الدولية الأولى بدبي من 23 لغاية 25 فبراير 2017 على شاطئ كيتي بيتش بالجميرا وحصل منتخبنا على المركز الرابع، وهذا المنتخب الجديد والذي يضم عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة يعود لتمثيل الدولة في المحفل الجديد 2025 بسلطنة عمان الشقيقة.