فريق الشرطة بطل رمضانية الكرة الطائرة بنادي الذيد

اختتم نادي الذيد الرياضي بنجاح كبير فعاليات بطولة كرة الطائرة الرمضانية المجتمعية، والتي جاءت ضمن إطار ملتقى نادي الذيد الرمضاني في نسخته السادسة.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومثيرة بين عدد من الفرق التي تمثل مجتمع المنطقة الوسطى، حيث أظهرت الفرق المشاركة مستوى عالياً من التنافسية والإبداع الرياضي، مما أضفى على البطولة طابعاً مميزاً.

ونجح فريق الشرطة في الفوز بالمركز الأول في البطولة بعد سلسلة من الأداءات المتميزة التي أظهرت قوة وتنظيم الفريق، بينما حل فريق نادي الذيد في المركز الثاني.

معبراً عن روح المنافسة والعزيمة التي تميز بها طوال البطولة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق محمد عوض، الذي قدم أداء لافتاً، في حين حصل فريق المدام على المركز الرابع، مسجلاً مشاركة مشرفة في البطولة.

جاء حفل التكريم، الذي أقيم مساء أول من أمس، في مقر النادي، تتويجاً لجهود الفرق المشاركة، حيث قام سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي، المدير التنفيذي للنادي، بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً من مدربي وإداريي كرة الطائرة بالنادي.