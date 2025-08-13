Al Bayan
كرة اليد

الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد اليوم

جانب من جمعية عمومية سابقة
جانب من جمعية عمومية سابقة

فائز بجبوج


تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد اجتماعها اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي للاتحاد للدورة الجديدة حتى 2028، وسيتم خلال الاجتماع بحث وإقرار جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح للانتخابات للدورة الجديدة وتشكيل اللجنة الانتخابية، التي ستشرف على العملية الانتخابية الجديدة، وكذلك لجان الطعون والاستئناف، والبرنامج الزمني للانتخابات من حيث تحديد موعد جديد لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام المعتمد .