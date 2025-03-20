لجنة المسابقات باتحاد اليد تعدّل جدول مباريات الدوري

أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد برئاسة داود المليح تعديلاً على جدول مباريات مسابقة الدوري العام للرجال، وذلك نظراً لمشاركة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، والمقرر إقامتها في سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل 2025، والتي سيشارك منتخبنا في هذه البطولة والتي انطلقت استعداداته لها، أول من أمس، على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي بالممزر، والبطولة الثانية بطولة كأس العرب العاشرة لمنتخبات الرجال والمقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 11 مايو 2025.