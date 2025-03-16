الشارقة يتصدر دوري اليد.. وشباب الأهلي يتخطى مليحة بصعوبة

اعتلى فريق كرة اليد بنادي الشارقة للمرة الأولى قمة دوري رجال اليد بختام الجولة التاسعة بالدور الأول بالمسابقة رافعاً رصيده إلى 23 نقطة عقب فوزه على فريق دبا الحصن بنتيجة 33/ 29، وتقدم مليحة للمركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر الثالث ولكل منهما 21 نقطة، كما احتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 20 نقطة عقب فوزه الصعب على مليحة 33 /32، واستمر دبا الحصن بمركزه الخامس 16 نقطة، والوصل سادساً 14 نقطة، والوحدة سابعاً وأخيراً بـ9 نقاط.

في لقاء شباب الأهلي ومليحة، حقق «الفرسان» الفوز بصعوبة بفارق هدف 33/ 32 في مباراة مثيرة حبست الأنفاس، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 17/17.

ولم يتغير أداء الفريقين في الشوط الثاني من حيث الأداء والنتيجة، وتبادل الفريقان التقدم حتى نجح فريق شباب الأهلي في حسم اللقاء في اللحظات الأخيرة بالفوز على ضيفه فريق مليحة 33 /32، حكم المباراة إسماعيل سالم ونبيل خميس وعلى الطاولة خلود صافية ورامي لطوف وراقبها جمال الشامسي.