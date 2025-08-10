60 مشاركاً في ورشة مدربي اليد

نظم اتحاد الإمارات لكرة اليد أمس ورشة عمل لمدربي الأندية لشرح آخر التعديلات على القانون الدولي الجديد للعبة، والذي بدأ تطبيقه في الأول من يوليو الماضي، بمقر مركز إعداد القادة بدبي، وذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد للرجال والمراحل السنية.

حضر الورشة الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد والمحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة، وعاصم السعدني الخبير الفني للاتحاد بالإضافة إلى 60 مشاركاً من المدربين والأجهزة الفنية بالأندية.

كما ينظم الاتحاد اليوم ورشة عمل للحكام لشرح كل التعديلات الخاصة بالقانون الجديد ومن المنتظر حضور جميع الحكام المسجلين في الاتحاد.

ورحب الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد بجميع الحضور قبل انطلاقة الورشة، مؤكداً أن اتحاد اليد حريص على اطلاع المدربين على آخر المستجدات القانونية قبل انطلاقة الموسم وحتى لا يحدث سوء فهم عند تطبيق هذه التعديلات، موجهاً الشكر إلى المحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور على جهوده في هذه الورشة.

وأكد الدكتور نبيل محمد بن عاشور أن الاتحاد سيسعى في الفترة المقبلة لتنظيم دورات دولية للمدربين، مشيراً إلى أن أغلب المدربين في الأندية حصلوا على الرخصة «سي» و«بي»، وستكون هناك دورة ترقي للحصول على رخصة المستوى الأول «أيه»، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل جاهداً على تطوير اللعبة على جميع المستويات.