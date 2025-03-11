سفيان حيواني يعود لقيادة الملك بأقوياء اليد

أعلن نادي الشارقة الرياضي التعاقد مع الجزائري سفيان حيواني لقيادة فريق رجال كرة اليد، ليحل مكان المدرب السابق المصري محمد كشك، الذي تم فك عقد الارتباط معه بالتراضي أمس الاثنين.

ويُعتبر سفيان المدرب الأبرز في تاريخ نادي الشارقة بلعبة الأقوياء، وعودته إلى قلعة الملك هذه المرة هي الرابعة، إذ سبق أن قام بتدريب الفريق لفترات ومواسم عديدة، وحقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والخارجية.

ويذكر أن المدرب الجزائري قد تولى القيادة الفنية لرجال الملك الشرقاوي منذ 2015 وحتى 2023 على ثلاث مراحل، وساهم خلالها مع المنظومة الشرقاوية في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والإنجازات الخارجية، حيث حصد مع الملك الشرقاوي كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في البطولة الآسيوية للأندية في الكويت وكوريا الجنوبية 2019.