نادي الشارقة يفك الارتباط مع مدرب كرة اليد بالتراضي

وجه نادي الشارقة الرياضي الشكر لمدرب كرة اليد المصري محمد سمير كشك، معلناً فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين، وتقدمت إدارة النادي بالشكر على الجهود التي بذلها في قيادته للفريق الأول لكرة اليد بالنادي على مدار الموسم الحالي بعد أن حل مكان المدرب السابق التونسي سامي السعيدي.

وجاء ذلك بعد خسارة فريق اليد بنادي الشارقة أمام فريق شباب الأهلي بطولة كأس الاتحاد، يذكر أن فريق اليد بالشارقة سبق أن فقد فرصة الاحتفاظ بكأس السوبر الإماراتي هذا الموسم في شهر ديسمبر الماضي.

قيادة

وسبق للمدرب المصري محمد سمير كشك تحقيق كأس الأندية الآسيوية وكأس الإمارات لكرة اليد في هذا الموسم في توليه القيادة الفنية لفريق الشارقة، كما سبق له اللعب في صفوف فريق اليد بنادي الشارقة في الفترة من 2006 وحتى 2010 وحقق مع رجال الشارقة لقبين لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، وكأس الاتحاد مرتين.