شباب الأهلي لكرة اليد يحصد ثنائية الموسم على حساب الشارقة صاحب الألقاب



لفت فريق شباب الأهلي الأنظار وحقق الإنجاز الثاني بموسم أقوياء اليد 2024/2025 بتتويج فريق شباب الأهلي أول من أمس الجمعة بطلاً لـ«كأس الاتحاد» بفوزه على فريق نادي الشارقة 26-24، في النهائي الذي جمعهما أول من أمس، على صالة نادي مليحة.

وأضاف شباب الأهلي لقبه الثاني تاريخياً في «كأس الاتحاد» بعد تتويجه موسم 2010-2011، كما أضاف «الفرسان» لقبهم الثاني لهذا الموسم، بعد تتويجهم ديسمبر الماضي بكأس «السوبر الإماراتي»، فيما حرم الشارقة من لقبه الثاني لهذا الموسم، بعد تتويجه أكتوبر الماضي بلقب «كأس الإمارات».

وجاء هذا الإنجاز لفرسان دبي على حساب فريق قوي بحجم فريق الشارقة الذي يسيطر لدرجة كبيرة على معظم بطولات الموسم والمواسم السابقة إضافة إلى ألقابهم على المستويين الخليجي والآسيوي، بهذا الفوز الذي حد من طموح فريق الشارقة الذي كان يتطلع للفوز بنسخته الثالثة عشرة على التوالي، والرابعة عشرة خلال مشاركته بالبطولة التي انطلقت بالموسم 2003/2004.

توج نائب رئيس اتحاد كرة اليد عبدالسلام ربيع، والأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، والمدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، شباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، على حساب فريق الشارقة الوصيف صاحب المركز الثاني والميداليات الفضية.

من جهته، أعرب سلطان محمد عبيد الطويلة إداري فريق شباب الأهلي، عن سعادته بالإنجاز ونجاح رجال اليد في تحقيق الفوز بالبطولة والتي طال الانتظار لتحقيقه للمرة الثانية وقال الطويلة: تحقيق الفوز سيمنح الفريق والمنظومة دفعة إيجابية في باقي استحقاقات الموسم الطويل والذي يحرص فريقنا على السعي جاهداً لاعتلاء منصات التتويج التي لا يغيب عنها فرسان دبي.

وأشاد الطويلة بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج بالكأس، وموجهاً الشكر لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي على الدعم ومتابعتهم المتواصلة لكافة الفرق بقلعة الفرسان ونحن منها.

ثقة وتفاؤل

كما أعرب وليد بن عمر مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته، بتحقيق اللقب الثاني للفريق الذي يواصل منظومة التفوق هذا الموسم والذي انطلق بالفوز ببطولة السوبر الإماراتي، والفوز محفز لمواصلة تحقيق المزيد من ألقاب بطولات الموسم الحالي، مؤكداً أن مباراة كأس الاتحاد والظفر باللقب جاء على حساب فريق قوي بحجم فريق الشارقة بطل المسابقة وصاحب الصولات والجولات محلياً وخارجياً وآخرها فوزه ببطولة آسيا.

وقال: المباريات النهائية لها ظروفها، ويحسب للاعبي شباب الأهلي القدرة على العودة بنتيجة المباراة في دقائقها الأخيرة، قبل تحقيق الفوز، نجحنا في الشوط الثاني بشكل تدريجي في إغلاق الثغرات، وتوقيف مكامن القوة بفريق الشارقة ما سمح لنا بالعودة بنتيجة المباراة، والذهاب مع صافرة النهاية لحصد الفوز وانتزاع اللقب.

شكر وثقة

من جهته، وجه مرزوق أحمد نجم الفريق والمنتخب الوطني التحية والشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، ولإدارة الألعاب الجماعية بالنادي، على ما يبذلونه من جهود لتوفير متطلبات النجاح، كما شكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على الأداء بروح عالية، مثمناً العزيمة والإصرار الذي قدموه أثناء المباراة والتي اعتبرها مصيرية لأهميتها وخصوصياتها بمواجهة فريق الشارقة المسيطر على معظم بطولات اللعبة، واعتبر الفوز بكأس الاتحاد يمثل فأل خير لموسم نتطلع لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة بساحات اللعبة وخاصة بعد أن توجنا بكأس السوبر الإماراتي.

القائمة الذهبية

ضمت قائمة اللاعبين أصحاب الإنجاز كلاً من: عيسى البناي، مرزوق جمعة، والحارس عبدالرحمن خميس. أحمد عيسى، يوسف بلال، محمد جمعة، عمر خليفة، حمد إسماعيل، عبدالرحمن محمد، حسن أنور، رحمة غالب، عبدالحميد الجنيبي، سعود سليمان، عيسى سليمان، مشرف اللعبة خميس السويدي، الإداري سلطان الطويلة، المدرب وليد بن عمر، مدرب الحراس هشام فليفلة، أخصائي علاج إسكندر بن الحبيب.