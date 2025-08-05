الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد الأربعاء المقبل

أعلن ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد أن مجلس إدارة الاتحاد حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي.

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة 2024 - 2028، وبما يتوافق مع النظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومناقشة البنود الخاصة بالترشح، مدة المجلس، عدد الأعضاء، آليات الطعون، التصويت، واللجان الانتخابية.

وأوضح الحمادي: سيتم خلال الاجتماع تحديد الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية الجديدة، ويستمر لمدة أسبوعين قبل أن يغلق رسمياً، وتشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على العملية الانتخابية وإصدار القائمة الأولية للمرشحين، وفتح وغلق باب الطعون وإصدار القائمة النهائية للمرشحين، والتي تستغرق عملية الانتخابات بمجملها قرابة الشهر ونصف.

ومن ثم تحديد جديد لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام المعتمد بالاقتراع السري ومن ثم تعلن اللجنة الانتخابية نتائج الانتخابات رسمياً وترفع النتائج النهائية لوزارة الرياضة للاعتماد الرسمي.