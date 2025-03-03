دبا الحصن يستقبل النصر في مؤجلات دوري رجال اليد



يستقبل في العاشرة مساء اليوم فريق كرة اليد بنادي دبا الحصن ضيفه فريق النصر في الجولة السادسة بالدور الأول لمسابقة دوري رجال اليد، ويخوضها فريق دبا الحصن ضمن مؤجلاته بالمسابقة والتي غاب عنها لمشاركته في البطولة الخليجية للأندية والتي اختتمت بنهاية الأسبوع في سلطنة عمان وانتهت بحصوله على المركز السادس.

وينشد أصحاب الأرض الفوز متسلحين بمكتسبات المشاركة في البطولة الخليجية من الناحيتين البدنية والفنية لتحسين موقعهم بسلم الترتيب العام بالمسابقة والتي وضعته بالمركز السادس برصيد 11 نقطة.

وفي نفس الوقت، يمني فريق النصر العودة من الساحل الشرقي بالفوز لتحسين موقعه الحالي الرابع برصيد 15 نقطة من 7 جولات، على جانب أخر، سيخوض فريق دبا الحصن مباراته المؤجلة القادمة بلقاء فريق الشارقة متصدر البطولة مع شباب الأهلي ورصيد كل منهما 17 نقطة، السبت الموافق الـ 15 الشهر الجاري.