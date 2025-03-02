الشارقة ومليحة.. منافسة قوية في قمة دوري كرة اليد





اشتد الصراع على قمة دوري رجال اليد بين فريقي الشارقة ومليحة في الجولة الثامنة من الدور الأول بالبطولة، إذ تربع الفريقان على الصدارة برصيد 20 نقطة لكل منهما، ولكن فارق الأهداف منح الشارقة المركز الأول وجاء فريق مليحة وصيفاً، وحل بالمركز الثالث فريق شباب الأهلي بـ17 نقطة في ظل غيابه عن الجولة، واستمر النصر بمركزه الرابع عند 15 نقطة، والوصل خامساً بـ13 نقطة، ودبا الحصن سادساً بـ11 نقطة، والوحدة سابعاً وأخيراً بتوقف رصيده عند النقطة الثامنة.

وبالعودة إلى نتائج الجولة الثامنة، التي شهدت فوز فريق الشارقة على مضيفه فريق النصر بنتيجة 26 /20 بختام المباراة التي شهد شوطها الأول الندية والإثارة ونجح في نهايته الشارقة بالتقدم بنتيجة 15 /13، كما نجح فريق مليحة بعقر داره في الفوز على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 31/ 25، في ختام مباراة دانت أفضلية اللعب والنتيجة لأصحاب الأرض والتي حسمها مبكراً بتقدمه العريض بنهاية الشوط الأول بنتيجة 17/10.