أشبال الشارقة «ب» أبطال دوري كرة اليد



تُوج فريق الأشبال «ب» بنادي الشارقة بلقب بطولة دوري الأشبال لكرة اليد، للموسم الرياضي 2024- 2025 بالعلامة الكاملة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، والثانية عشرة في تاريخ النادي.

وجاء تتويج أشبال الشارقة عقب تغلبهم على فريق الشارقة «أ» بنتيجة «30-26» في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي للمسابقة، لمجموعة تحديد المراكز من 1-6 بالدور النهائي للمسابقة التي أقيمت لهذا للموسم على مرحلتين «تمهيدية ونهائية» خلال الفترة من 29 سبتمبر 2024 ولغاية 23 فبراير 2025، بمشاركة 11 فريقاً.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد داوود محمد المليح، بتتويج أشبال الشارقة «ب» بدرع الدوري والميداليات الذهبية، وفريق الشارقة «أ» بالميداليات الفضية، وذلك بحضور محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد بالنادي، وبدر الحمادي مشرف المراحل السنية لكرة اليد.

وتوج الشارقة «ب» بختام المسابقة متصدراً جدول ترتيب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة محتفظاً لنادي الشارقة بلقب المسابقة للموسم الخامس على التوالي، وقد أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن حصول فريق الشارقة «أ» على الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 13 نقطة وفريق المدام على المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وفريق النصر في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وفريق شباب الأهلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وفريق العين في المركز السادس برصيد 6 نقاط.