الوصل يستضيف الشارقة بالجولة السابعة لأقوياء اليد



تشهد صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل في السابعة مساء اليوم، مباراة مهمة في ختام الجولة السابعة بتمهيدي دوري رجال اليد، حيث يستقبل فريق الوصل ضيفه فريق الشارقة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعيهما بجدول الترتيب العام، ورغم صعوبة المهمة سيحاول الوصل الفوز على الشارقة حامل اللقب من أجل توقيف انتصاراته، في حين يحاول الضيف التقدم للصدارة، يخوض الوصل المسابقة والمباراة بلاعبيه المواطنين بعكس الشارقة المدجج بنجومه المواطنين مع المحترفين، يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، في حين، يأتي الشارقة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.