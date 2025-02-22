كلباء يُحقق وصافة دوري الناشئين لكرة اليد بعد غياب 25 عامًا

ثمّن مجلس إدارة نادي كلباء الأداء المميز لفريق الناشئين لكرة اليد، بعد تحقيقه إنجازًا رياضيًا بارزًا بحصوله على المركز الثاني في دوري الناشئين لموسم 2024-2025، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 25 عامًا. وجاء هذا التفوق المستحق بعد أداء قوي ومنافسة حامية مع أبرز الفرق، حيث نجح الفريق في تحقيق 13 انتصارًا من أصل 15 مباراة، متفوقًا على أندية مثل الوصل، النصر، الأهلي، العين، البطائح، الذيد، وخورفكان. وجاء تعثّر نمور اليد الوحيد أمام نادي الشارقة، الذي تُوّج باللقب، ليحلّ وصيفًا للدوري الإماراتي للناشئين.

وشهدت المباراة النهائية حدثًا استثنائيًا، إذ جمعت بين فريقين من إمارة الشارقة للمرة الأولى منذ 12 عامًا، في مؤشر واضح على تطور رياضة كرة اليد في الإمارة.

وفي هذا السياق، أعرب جاسم محمد الشحي، عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الألعاب الجماعية، عن اعتزازه بالأداء الذي قدّمه الفريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المبذول والتخطيط السليم الذي ينتهجه النادي. كما أشار إلى أن هذا النجاح يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات أكبر في المستقبل، مشددًا على التزام الفريق بمواصلة التطوير والمنافسة على المزيد من الألقاب لتعزيز مكانة النادي في الساحة الرياضية.