فوز الشارقة والوصل وتعادل مليحة مع النصر في سادس جولات دوري اليد



شهدت الجولة السادسة بالدور التمهيدي لدوري رجال اليد، مباراتين، جاءت الأولى التي أقيمت بين شباب الأهلي والشارقة في قاعة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، مثيرة كونها الأبرز بالجولة، ونجح فريق الشارقة في حسم الشوط الأول لمصلحته 15/ 13، قبل أن ينجح في حسم المباراة لمصلحته بنتيجة 28/26، في المباراة التي قادها الحكمان الدولي إسماعيل سالم والقاري علي جعفر والمراقب فاضل غلوم.

وفي المباراة الثانية، لم ينجح فريق مليحة بعقر داره في المحافظة على تقدمه أمام ضيفه النصر بنهاية الشوط الأول 15/ 13، لتشهد المباراة انتفاضة للنصر ليحقق التعادل ثم التقدم بفارق هدفين وينشط فريق مليحة في آخر دقيقتين ليدرك التعادل 23/23 في نتيجة بطعم الخسارة لفريق مليحة.

كما حقق الوصل فوزاً صعباً على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 28/ 25، حسم الوصل الشوط الأول لمصلحته 17/ 14، بهذا الفوز عمق الوصل جراح الوحدة الذي لم يتذوق حتى الآن طعم الفوز في البطولة.

بهذه النتائج، يحافظ فريق مليحة على صدارة البطولة برصيد 16 نقطة، ويستمر فريق شباب الأهلي بمركزه الثاني برصيد 14 نقطة، والنصر ثالثاً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثاني، ويتقدم فريق الشارقة للمركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن دبا الحصن الخامس، ويستمر الوصل بمركزه السادس 11 نقطة بفارق الأهداف عن الشارقة ودبا الحصن، ويقبع فريق الوحدة بالمركز السابع والأخير 7 نقاط.