3 مباريات حاسمة في الجولة السادسة بدوري رجال اليد



تعود عجلة دوري رجال اليد غداً السبت للدوران بعد توقف وتأجيل للعديد من المباريات بدواعي المشاركات الخارجية والمحلية على مستوى الأندية والمنتخبات، وتشهد العودة 3 مباريات ساخنة مع اقتراب نهاية الدور التمهيدي بدوري رجال اليد، وتقام جميع المباريات في الخامسة مساء غد السبت.

في المباراة الأولى، يستقبل الشارقة الخامس صاحب الـ8 نقاط من 4 جولات، ضيفه شباب الأهلي الوصيف برصيد 13 نقطة من 5 جولات، وتعتبر المباراة الأبرز بالجولة بين قطبي اللعبة لخصوصية لقاء طرفيها بساحات اللعبة، إذ انحصرت معظم ألقاب البطولات بينهما.

على الجانب الآخر، سيسعى طرفا لقاء المباراة الثانية للهروب من القاع في المباراة التي تحتضنها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، حيث يستقبل الوصل السادس برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف، نظيره فريق الوحدة السابع والأخير بجدول الترتيب العام برصيد 6 نقاط.

والمباراة الأخيرة ستكون على الصالة الرياضية بنادي مليحة، وموعد مع لقاء من العيار الثقيل، عندما يستقبل فريق مليحة المتصدر برصيد 14 نقطة من 6 جولات غريمه فريق النصر الثالث برصيد 12 نقطة من 5 جولات، وتبقى حتى نهاية المباراة جميع الاحتمالات واردة لتحديد الفريق الفائز.