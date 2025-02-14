دبا الحصن يدشن مشواره بخليجية اليد بلقاء عمان العماني



يدشن فريق كرة اليد بنادي دبا الحصن في الساعة السادسة والنصف مساء غداً السبت مشواره في البطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس، بلقاء فريق عمان العماني منظم البطولة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 14 لغاية 24 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق بعد اعتذار النجمة البحريني، تم توزيعها على مجموعتين وفق نظام ولوائح البطولة، حيث ضمت المجموعة الأولى: الريان القطري، والسيب العماني، والنور السعودي، بينما ضمت الثانية: عمان العماني مستضيف البطولة، والكويت الكويتي، والعربي القطري، إضافة إلى فريق دبا الحصن، والذي سيخوض ثاني مباراته أمام الكويت الكويتي، ويختتم مشواره بدوري المجموعات بلقاء العربي القطري

وكان فريق دبا الحصن، قد أقام معسكر خارجي في العاصمة العمانية مسقط في اطار التحضير المبكر للحدث الخليجي والتأقلم مع الأوضاع وكذلك الدخول المبكر في أجواء البطولة، تحت القيادة الفنية برئاسة الجزائري حبيب حبه والجهاز الإداري المكون من علي عبيد أحمد مشرف الألعاب الجماعية، وسعيد ناصر إداري الفريق، و20 لاعباً جاهزون لإكتمال منظومة التفوق المنتظر للفريق عقب الوصول به لأعلى درجات التميز من الناحيتين البدنية والفنية، بما يضمن تمثيل كرة اليد بالإمارات بصورة مشرفة.