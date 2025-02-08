النجمة بطلاً لكأس سوبر اليد الخليجي والشارقة وصيفاً



توج فريق النجمة بطلاً لكأس السوبر البحريني الإماراتي للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه الصعب على حساب نظيره فريق الشارقة بنتيجة 26/ 25 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت بنسخته السابعة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ليستعيد فريق النجمة اللقب بعد أن فقده الموسم الماضي أمام فريق الشارقة أيضاً، كما عزز في الوقت ذاته رصيده في البطولة باللقب الخامس من أصل 5 بطولات شارك فيها.

شهدت أحداث المباراة سيطرة الشارقة معظم مراحل الشوط الأول ومطاردة من فريق النجمة منهياً الشوط الأول بنتيجة 12-11، وعانى الشارقة في الشوط الثاني من الإصابات التي أبعدت بعض اللاعبين، إلى جانب البطاقة الحمراء للاعب الشارقة أحمد هلال بمنتصف الشوط الثاني، وكذلك تسرع لاعبو الشارقة في إنهاء الهجمات وضياع الفرص السهلة.

عقب نهاية اللقاء توج بدر ذياب، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية فريق النجمة بالكأس، بحضور خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونبيل بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وعلي عيسى، رئيس الاتحاد البحريني، وأحمد الشعيبي، رئيس الاتحاد القطري، وفاضل النمر، رئيس الاتحاد السعودي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من الشخصيات الرياضية من أبناء اللعبة في البلدين وأعضاء الاتحادين والناديين.

من جهته، أشاد محمد عبيد الحصان، رئيس بعثة الشارقة، بالروح الرياضية العالية والأداء المميز من الفريقين، والذي سينعكس على تطور المستوى الفني خلال الموسم. وتوجه الحصان بالشكر إلى بدر ذياب، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية لحضوره المباراة ولاتحاد البحرين لكرة اليد على كرم الضيافة وحسن التنظيم.