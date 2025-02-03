مليحة يواجه دبا الحصن بطموح المحافظة على صدارة أقوياء اليد

يستقبل في السابعة مساء غد الثلاثاء فريق مليحة نظيره فريق دبا الحصن في انطلاق الجولة السادسة لحساب الدور التمهيدي بدوري رجال اليد، والذي يقام بمشاركة 7 فرق، هي: الشارقة وشباب الأهلي ومليحة والنصر ودبا الحصن والوحدة والوصل على دورين وتستمر منافساته لغاية 27 أبريل المقبل.

وينشد أبناء مليحة الفوز للمحافظة على الصدارة التي اعتلوها بختام الجولة الماضية برصيد 13 نقطة، من 5 جولات، بينما يخوضها فريق دبا الحصن برصيد 8 نقاط وضعته في المركز الخامس من أربع جولات، وكانت لجنة المسابقات ووفق اتفاق فريقي النصر والوصل قد أجلت مباراتهما المقررة غداً لمدة أسبوع، حيث ستقام الثلاثاء المقبل.