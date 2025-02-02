الدنمارك بطل العالم لليد للمرة الرابعة على التوالي

أحرزت الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي بفوزها بسهولة 32-26 كرواتيا في المباراة النهائية في قاعة يونيتي أرينا في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأحد.

وحصدت فرنسا الميدالية البرونزية في وقت سابق اليوم بعد فوزها 35-34 على البرتغال بعد مباراة مثيرة تصدى خلالها شارل بولزينجيه حارس فرنسا لتسديدة في الثانية الأخيرة ليحافظ على تقدم منتخب بلاده واقتناصه للبرونزية.

وانتهى الشوط الأول 16-12 بفارق أربعة أهداف لصالح الدنمرك التي وسعت الفارق في أول عشر دقائق من الشوط الثاني إلى عشرة أهداف.

وتفوقت بشكل كبير على شريكتها في تنظيم البطولة بالإضافة للنرويج لتفوز بلقبها الرابع على التوالي بعد بطولات أعوام 2019 و2021 و2023.

وفي مباراة فرنسا والبرتغال، انتهى الشوط الأول 19-17 لصالح فرنسا لتتفوق بفارق هدفين مهمين للغاية خاصة بعد تسجيلها في الشوط الثاني 16 هدفا فقط مقابل 17 للبرتغال.

وتألق بولزينجيه في التصدي لتسديدة من على قوس الدائرة في الثانية الأخيرة حتى يحرم البرتغال من تمديد المباراة إلى وقت إضافي.

وحققت فرنسا نسبة نجاح بلغت مئة بالمئة في فعالية التسديدات من عند مسافة السبعة أمتار مقابل 86 بالمئة للبرتغال التي تفوقت في الهجمات المرتدة وسجلت من كافة محاولاتها بعد استخلاص الكرة من المنافس.

وأطلقت فرنسا 49 تسديدة خلال المباراة متأخرة بتسديدة واحدة عن البرتغال.

وانهى منتخب مصر البطولة في المركز الخامس، وذلك بعدما استقبلت هدفا قبل 0.3 ثانية من النهاية لتخسر 34-33 أمام فرنسا وتفقد فرصة التقدم للدور قبل النهائي للبطولة يوم الثلاثاء الماضي بعد مباراة مثيرة.

ووصلت بعثة مصر إلى القاهرة أول أمس الجمعة بعد نهاية مشاركتها في البطولة.

وفازت البحرين 29-26 على الجزائر لتحقق المركز 29 وتكتفي الجزائر بالمركز 28، كما فازت الكويت 37-32 على اليابان لتنهي البطولة في المركز 27.

كما تفوقت قطر على تونس في الترتيب النهائي للبطولة وذلك بفضل فارق الأهداف بينهما بعد احتلالهما المركز الأخير في مجموعتيهما بالدور الرئيسي.