مصر تنهي بطولة العالم لليد في المركز الخامس والبحرين تتفوق على الجزائر

أنهى منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد في المركز الخامس وذلك قبل إقامة المباراة النهائية بين كرواتيا والدنمرك في أوسلو في وقت لاحق اليوم الأحد.

واستقبلت مصر هدفا قبل 0.3 ثانية من النهاية لتخسر 34-33 أمام فرنسا وتفقد فرصة التقدم للدور قبل النهائي للبطولة يوم الثلاثاء الماضي بعد مباراة مثيرة.

لكن فرنسا خسرت في قبل النهائي 31-28 أمام كرواتيا صاحبة الأرض يوم الخميس الماضي لتضرب موعدا مع الدنمرك، التي سحقت البرتغال 40-27 في المباراة الثانية بقبل النهائي، في المباراة النهائية في وقت لاحق اليوم.

ووصلت بعثة مصر إلى القاهرة أول أمس الجمعة بعد نهاية مشاركتها في البطولة.

وفازت البحرين 29-26 على الجزائر لتحقق المركز 29 وتكتفي الجزائر بالمركز 28، كما فازت الكويت 37-32 على اليابان لتنهي البطولة في المركز 27.

ومن ناحية أخرى تفوقت قطر على تونس في الترتيب النهائي للبطولة وذلك بفضل فارق الأهداف بينهما بعد احتلالهما المركز الأخير في مجموعتيهما بالدور الرئيسي.