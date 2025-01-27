ربع النهائي مونديال كرة اليد ينطلق غدا

نطلق غدا “الثلاثاء” مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة اليد، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وذلك بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور ليل أمس ”الأحد" ، عقب فوز المنتخب الكرواتي على نظيره السلوفيني 29-26 في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي من البطولة.

ويلتقي في ربع النهائي غدا “الثلاثاء” كل من منتخبا مصر مع فرنسا، وكرواتيا مع المجر، وفي يوم بعد غد “الأربعاء” تلتقي الدنمارك مع البرازيل، والبرتغال مع المانيا.وكانت المباراة الختامية للجولة الثالثة من الدور الرئيسي للبطولة قد شهدت فوز منتخب النرويج على السويد 29-24.وتأهل منتخب الدنمارك متصدرا للمجموعة الأولى بالمرحلة الأساسية ، فيما تأهل منتخب المانيا وصيفا للمجموعة ذاتها.

ومن المجموعة الثانية تأهل منتخب فرنسا متصدرا ثم منتخب المجر في الوصافة، ومن الثالثة تأهل منتخب البرتغال متصدرا، تلاه منتخب البرازيل في الوصافة، ومن الرابعة تأهل منتخب كرواتيا متصدرا، تلاه منتخب مصر في الوصافة.