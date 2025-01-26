مشاركة إماراتية متميزة بـ«خليجية كرة اليد» بعُمان



تم اختيار الحكم الدولي عمر الزبير، والحكم القاري محمد جمعة القريشي للمشاركة في تحكيم البطولة الخليجية الـ41 لكرة اليد، التي ستقام بسلطنة عُمان خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير المقبل، كما تم اختيار سكرتير لجنة الحكام الحكم ياسر النقبي للمراقبة الفنية للبطولة. ويأتي هذا الاختيار لما تتمتع به كرة اليد الإماراتية من خبرات متميزة في مجال التحكيم الرياضي، لا سيما في البطولات الرياضية بمجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل أهمية خاصة للأندية الخليجية على مدار السنوات الماضية.

ونال الحكم الدولي عمر الزبير جائزتي الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، والشيخ خليفة بن زايد للتميز الرياضي، كما أدار نهائي كأس العالم للشباب، وشارك في بطولة كأس العالم للرجال مرتين، والشباب مرتين، والشابات مرة واحدة، وأولمبياد لندن وكأس القارات مرتين، كما تم اختياره لمراقبة أولمبياد ريو دي جانيرو، وكأس العالم للسيدات والشابات.

في حين يعتبر ياسر النقبي حكماً مميزاً على المستوى المحلي، إذ أسهم في تحقيق الكثير من أهداف اتحاد كرة اليد، وهو مرشح بقوة في الصيف المقبل لرئاسة لجنة الحكام، كما حصل الحكم القاري محمد جمعة القريشي على الشارة القارية سنة 2006، وحكم العديد من النهائيات المحلية من دوري وسوبر وكأس رئيس الدولة، إضافة إلى العديد من البطولات الآسيوية والعربية والخليجية.