افتتاح النسخة الثامنة لبطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، افتتحت مساء الأربعاء النسخة الثامنة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية الثامنة لكرة اليد - 2025، والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وتتميز النسخة الثامنة من البطولة، بمشاركة 8 أندية من ثلاث قارات، وهي: الشارقة ومليحة ودبا الحصن من الإمارات، ونادي كاظمة الكويتي، والزمالك المصري، والنجم الساحلي والأفريقي من تونس، وفريق إم تي (MT) ميلسونجين الألماني.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد قسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى الشارقة وميلسونجين الألماني والنجم الساحلي ودبا الحصن، وضمت الثانية أندية الزمالك والأفريقي ومليحة وكاظمة الكويتي.