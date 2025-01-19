شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي كأس الاتحاد لرجال اليد



تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس الاتحاد لرجال اليد للبطولة الرابعة ببطولات موسم رجال اليد 2024-2025، ليلتقيا وجهاً لوجه في ختام المسابقة المقرر لها الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة 7 مارس المقبل بنادي مليحة الرياضي. جاء ذلك عقب تخطيهما، أول من أمس، في الدور نصف النهائي للمسابقة بفوز شباب الأهلي على مليحة بواقع 20/26، وفوز الشارقة على النصر بنتيجة 25/33.

لم يجد فريق شباب الأهلي صعوبة في تجاوز فريق مليحة بختام اللقاء الذي شهدته صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، وخاصة في الشوط الأول الذي حسمه بنتيجة 8/15، منحه الثقة المبكرة بالفوز، والتي استغلها فريق مليحة ليعود للمباراة ويضيق الفارق تدريجياً، ولم يحقق مراده بتعديل النتيجة التي حسمها فرسان دبي بثقة كبيرة منحتهم بلوغ نهائي المسابقة.

ولم يختلف الحال عند فريق الشارقة الذي سجل النتيجة المنتظرة بفوز مستحق على فريق النصر بنتيجة 25/33، بعد أن فرض أفضلية الأداء والنتيجة طوال شوطي المباراة، وأكدها بإنهاء الشوط الأول 9/14 في المباراة التي احتضنتها صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة فرسان دبي.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 7 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى ضمت شباب الأهلي ومليحة ودبا الحصن والوصل، ويأتي الشارقة في المجموعة الثانية مع النصر والوحدة، وتُلعب على دورين «تمهيدي ونهائي» خلال الفترة من 4 لغاية 18 يناير الجاري.