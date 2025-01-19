8 أندية من ثلاث قارات في دولية محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد بالشارقة



عقد نادي الشارقة الرياضي مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثامنة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد 2025، التي ستنطلق الأربعاء المقبل من 22 ولغاية 27 يناير الجاري، ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 8 أندية من ثلاث قارات، وهي: الشارقة ومليحة ودبا الحصن من الإمارات، وفريق ميلسونجين الألماني، والزمالك المصري، والنجم الساحلي والإفريقي من تونس، ونادي كاظمة الكويتي.

ورحب خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، في بداية المؤتمر الذي عقد بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالحضور من مسؤولين وفرق مشاركة ووسائل إعلام مختلفة، متمنياً طيب الإقامة لضيوف الإمارة الباسمة والتوفيق للجميع خلال منافسات هذا الحدث الرياضي المهم.

واعتبر المدفع، أن المحافظة على دورية تنظيم واستضافة نادي الشارقة لدولية محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، يمثل خصوصية وقيمة كبيرة للرياضيين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها فرصة طيبة للتعبير عن تخليد ذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ محمد بن خالد القاسمي، فقد كان، رحمه الله، شخصية رياضية غالية علينا جميعاً، أثْرَت المجتمع الرياضي الإماراتي بالعطاء والتفاني والإخلاص.

وأضاف أنه، علاوة على أن هذه المبادرة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة، وما تتمتع به مؤسساتنا الرياضية من قدرات وإمكانيات فائقة كفيلة بإنجاح مختلف البطولات التي تقام على أراضيها.

وتوجه المدفع بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه وقرينته، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود والمستمر الذي يقدمونه للرياضة والرياضيين.

موضحاً أن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوصينا بضرورة الاهتمام بجميع الألعاب والسعي لرفع علم الدولة في المحافل الدولية.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لرعاية سموه الكريمة للبطولة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، لدعم البطولة، وإلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة وفريق العمل في نادي الشارقة الرياضي، كما تقدم بالشكر إلى شركاء النجاح مع نادي الشارقة الداعمين للنسخة الثامنة من بطولة الشيخ خالد بن محمد القاسمي الدولية الودية لكرة اليد 2025.