دبا الحصن يستعرض خطة إعداد كرة اليد للموسم الجديد

عقدت لجنة الألعاب الجماعية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي اجتماعها الدوري لشهر يوليو الجاري، لمناقشة واقع لعبة كرة اليد، في إطار سعيها المتواصل لتطوير الألعاب الجماعية والارتقاء بمستوى فرق النادي، ووضع خريطة طريق للاستعدادات المكثفة قبيل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2025–2026.

ترأس الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر النادي سعيد محمد العامل، رئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمسؤولين الفنيين، سعيد الخالدي، مشرف اللعبة، وسعيد الجرن، إداري اللعبة، وعلي محمد بن يعروف النقبي، أمين السر العام، وأحمد النقبي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالنادي، ما يعكس أهمية الاجتماع وحرص إدارة النادي على تكامل الرؤى بين اللجان الفنية والإدارية لضمان موسم ناجح على كافة المستويات.