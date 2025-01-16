بطولة محمد بن خالد القاسمي تنطلق 22 يناير بنسختها الثامنة

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي تنطلق النسخة الثامنة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية الثامنة لكرة اليد - 2025 خلال الفترة من 22 حتى 27 يناير الحالي والتي ينظمها نادي الشارقة الرياضي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 8 أندية من ثلاث قارات هي: الشارقة ومليحة ودبا الحصن من الإمارات وفريق ميلسونجين الألماني والزمالك المصري وناديين من تونس “النجم الساحلي والإفريقي” إضافة لنادي كاظمة الكويتي.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة التي يترأسها سعادة خالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي جاهزية النادي لاستضافة البطولة بهدف تعزيز دور الرياضة في تطوير الروابط الاجتماعية حيث أصبحت هذه البطولة حدثا رياضيا عالميا يسعى لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب العالم.