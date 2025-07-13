الأميري يختتم معسكر كرة اليد التدريبي بكرواتيا

اختتم المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري، مدرب الفريق الأول لكرة اليد نادي مليحة، المعسكر التدريبي الصيفي، الذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 12 يوليو في كرواتيا، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وذلك لتطوير وصقل مهاراتهم الفردية والجماعية، وأكد الأميري حرصه على الوجود في معظم الدورات التدريبية محلياً وخارجياً، ومشاركته في معايشات مع الفرق الألمانية من أجل اكتساب مزيد من الخبرات لاستثمارها وتسخيرها بساحات كرة اليد، وتقدم إبراهيم الأميري بالشكر إلى محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة على ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها على قيادة الفريق في الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026.

وكان إبراهيم الأميري قد حصل على شهادة رخصة تدريب كرة اليد الدولية للمستوى الثالث «C» بختام دورة مدربي كرة اليد الرخصة الدولية، التي نظمها مركز التدريب والتطوير بالاتحاد البحريني لكرة اليد، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد.