3 مباريات في ربع نهائي كأس اتحاد اليد غدًا

دبي – فائز بجبوج

تقام في السابعة مساء غدًا 3 مباريات في دور ربع نهائي بطولة كأس اتحاد اليد لفرق الرجال، تحدد بقية الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، واللحاق بفريق شباب الأهلي، الذي حجز مقعده مبكراً بالمربع ذاته، الذي سيقام السبت المقبل، وتحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر لقاء فريقي الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع الوصل رابع المجموعة الأولى، وبالوقت نفسه يلتقي فريقا النصر ثاني المجموعة الثانية، ودبا الحصن ثالث المجموعة الأولى على صالة نادي الشارقة، وتختتم الجولة بلقاء يجمع بين فريقي الوحدة ثالث المجموعة الثانية، ومليحة ثاني المجموعة الأولى على أرض صالة دبا الحصن.

وأشارت لجنة المسابقات في اتحاد اليد إلى أنه في حال تعادُل الفريقين في أي مباراة بهذا الدور سيمنح الفريقان وقتاً إضافياً واحداً فقط لمدة 5 دقائق، وإذا استمر التعادل إلى النهاية يلجأ الفريقان إلى رميات الجزاء من مسافة السبعة أمتار لتحديد الفريق الفائز بالمباراة، الذي يمنحه التأهل إلى الدور نصف النهائي.