شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس اتحاد اليد

فائز بجبوج

حجز فريق شباب الأهلي لكرة اليد مبكراً مقعده في دور نصف نهائي بطولة كأس اتحاد اليد لفرق الرجال، جاء ذلك عقب فوزه على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 16/23، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط منحته صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة،

ولم يجد فريق شباب الأهلي صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه فريق دبا الحصن بعد أن فرض أفضلية الأداء والنتيجة طوال المباراة منهياً الشوط الأول لصالحة 10/16. وأدار المباراة الحكمان الدوليان عمر الزبير وإسماعيل سالم، وعلى الطاولة خميس العشر والشاب محمد عمر الزبير، والمراقب فاضل غلوم.

وحل فريق مليحة وصيفاً للمجموعة الأولى عقب فوزه على ضيفه فريق الوصل 21/23، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط ، فيما حل فريق دبا الحصن ثالثاً برصيد 5 نقاط، والوصل رابعاً برصيد 3 نقاط، وتصدر فريق الشارقة المجموعة الثانية التي ضمت 3 فريق عقب فوزه على النصر 24/31، والشوط الأول للشارقة 9/16، والنصر وصيفاً 4 نقاط عقب فوزه على الوحدة 14/23، والوحدة ثالثاً بنقطتين.

وفق نظام البطولة، تأهل فريق شباب الأهلي إلى دور الأربعة مباشرة، وبقية الفرق بالمجموعتين إلى دور ربع النهائي، حيث يلعب مليحة مع دبا الحصن، والشارقة مع الوصل، والنصر مع دبا الحصن، والفرق الثلاثة الفائزة بالمباريات الثلاث ستتأهل إلى دور نصف النهائي لتنضم لفريق شباب الأهلي المتأهل مبكراً.

وفي دور نصف النهائي يلعب الفائز من مباراة النصر ودبا الحصن مع الفائز من مباراة الشارقة والوصل، والمباراة الأخيرة بهذا الدور يلتقي فيها الفائز من مباراة مليحة والوحدة مع شباب الأهلي لتحديد طرفي نهائي البطولة.