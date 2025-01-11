3 مباريات في ختام تمهيدي كأس اتحاد اليد للرجال

يختتم اليوم الدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد بإقامة 3 مباريات ساخنة تحدد بنهايتها الفرق التي ستتأهل للدور ربع النهائي، وتشهد الجولة الأخيرة اليوم ثلاث مباريات لحساب المجموعتين، حيث تقام في الخامسة مساء مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى حيث يستقبل في الأولى فريق مليحة الثالث برصيد 4 نقاط فريق الوصل الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطتين، وفي المباراة الثانية يستقبل فريق شباب الأهلي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط فريق دبا الحصن الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مليحة، ووفق مسيرة الفريقين تمنح المؤشرات أفضلية الفوز لفريق شباب الأهلي ليحافظ على صدارة مجموعته.

ويستقبل فريق الشارقة المتصدر للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط في السابعة مساء اليوم فريق النصر وصيف المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، وتعتبر الموقعة الأبرز بختام مشوار الفريقين في البطولة والتي يمني النفس كل فريق تحقيق الفوز لاعتلاء القمة والتأهل لنصف النهائي.