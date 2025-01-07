3 مباريات في الجولة الثانية لكأس اليد

تتواصل منافسات بطولة كأس اتحاد اليد لفرق الرجال، حيث تقام 3 مباريات اليوم في الجولة الثانية، ويستقبل فريق دبا الحصن فريق مليحة، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على الوصل، ويستقبل الوحدة فريق النصر.

وينشد دبا الحصن مواصلة نجاحه بالمسابقة بتحقيق الفوز على ضيفه مليحة بعد فوزه في الجولة الأولى على الوصل، بينما يسعى مليحة لتحقيق الفوز الأول له بالمسابقة عقب خسارته أمام شباب الأهلي، ويسعى الوصل إلى تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة عندما يستضيف شباب الأهلي الساعي لتحقيق انتصاره الثاني.

وضمن مباريات المجموعة الثانية يتطلع فريق الوحدة لتحقيق فوزه الأول بالمسابقة من بوابة ضيفه فريق النصر وخاصة بعد أن تلقى خسارة ثقيلة من الشارقة 44 - 12، وفي الوقت نفسه ينشد فريق النصر الفوز الأول بالمسابقة بعد أن غاب عن الجولة الأولى.