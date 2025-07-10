ناصر الحمادي: مسابقات متنوعة في موسم اتحاد اليد

قال ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد إن الموسم الجديد سيشهد إقامة العديد من البطولات المحلية والخليجية والآسيوية إضافة لمشاركة بعض الأندية في البطولات الخارجية، ومنها مشاركة فريق الشارقة (بطل آسيا) في بطولة كأس العالم (سوبر غلوب) 2025 والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2025 بجمهورية مصر العربية.

وسيشارك نادي الذيد الضيف الجديد على الموسم بمسابقات الرجال بالدوري العام ودوري السوبر وكأس الوطن 2025 - 2026، في الوقت الذي يغيب فيه فريق نادي الوحدة عن المشاركة بمسابقات الرجال.

وستشارك أندية الشارقة وشباب الأهلي والوصل والنصر ومليحة ودبا الحصن والضيف الجديد فريق نادي الذيد، إضافة لمشاركة منتخب الشباب في مرحلة واحدة من دوري رجال اليد الذي يتضمن 3 أدوار.

وأضاف: ستشارك 6 فرق في مسابقات فئة الشباب وهي الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي والبطائح وكلباء، وتتنافس على ألقاب 4 مسابقات، كأس السوبر والدوري العام ودوري السوبر وكأس الإمارات، هذا إلى جانب مشاركة منتخب الناشئين.

كما تشارك 9 فرق في مسابقات فئة الناشئين وهي الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي والبطائح وكلباء والعين وخورفكان والمدام في المسابقات الثلاث، وهي كأس السوبر والدوري العام وكأس الإمارات، وحدد اتحاد اليد إقامة جميع مباريات هذه الفئة العمرية على الصلات المغطاة.

ويشارك 16 فريقاً في مسابقات فئة الأشبال والتي تمثل جميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، حيث يشارك الشارقة بفريقين وتتضمن مسابقة الدوري العام ومسابقة كأس الاتحاد ومسابقة كأس الإمارات.